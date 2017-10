Moustapha Mamy Diaby : « Même 100 millions de dollars ne suffiront pas à relancer la SOTELGUI »

Alors que l’ex-ministre des Postes et des Télécommunications Oyé Guilavogui et son successeur Moustapha Mamy Diaby ont tous les deux affirmé depuis plusieurs années que la Société des télécommunications de Guinée (SOTELGUI) à l’arrêt depuis 2012 allait être « bientôt » relancer, ce dernier vient d’indiquer que les 50 millions de dollars prévus pour cette relance ne suffisent pas. Selon des propos relayés par notre confère mosaiqueguinee.com et repris l’Agence Ecofin, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique a souligné que « même 100 millions de dollars ne suffiront pas ». Pour le ministre Diaby, » il faut un partenariat dynamique public-privé pour donner vie à ce patrimoine, afin qu’il concurrence les opérateurs téléphoniques implantés dans le pays ».

Le ministre Moustapha Mamy Diaby a fait cette annonce lors d’une réunion de travail avec des délégués de la Commission Communication, Arts et Culture de l’Assemblée nationale lorsque les parlementaires lui ont demandé à quel niveau se situait l’état d’avancement de la relance de l’opérateur historique, qui bénéficie depuis 2014 du soutien d’Exim Bank of China et Huawei. Le fournisseur chinois de matériels télécoms est chargé de la réfection et de la modernisation des équipements de la SOTELGUI en faillite depuis 5 ans pour mauvaise gestion financière. La relance annoncée pour fin 2017 par le patron du département des télécommunications n’aura donc pas lieu à la date prévue.

Thierno Diallo, Kababachir.com