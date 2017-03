Mondial U20 : la Guinée connait ses adversaires

La FIFA a procédé ce mercredi au tirage au sort des groupes du Mondial de la catégorie qui se déroulera en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin prochains.

Le Sénégal privilégié, le Guinée, la Zambie et l’Afrique du Sud face à une montagne : c’est ainsi que l’on pourrait résumer le sort de nos quatre représentants africains à la Coupe du monde U20.

En effet, quatrièmes de la dernière édition, les Lionceaux du Sénégal, vice-champions d’Afrique en titre, ont hérite d’une Poule F plutôt abordable avec les Etats-Unis l’Equateur et l’Arabie Saoudite.

Quant au Syli National junior, qualifié à la Coupe du Monde de la catégorie après 38 ans d’attente, il a hérité du « groupe de la mort » avec notamment l’Argentine, l’Angleterre et la Corée du Sud, pays hôte.

Avec l’Italie, l’Uruguay et le Japon, les « Amajita » (surnom de l’équipe nationale junior sud-africaine) de Luther Singh, meilleur buteur de la CAN U20, se frotteront à l’Italie, l’Uruguay et le Japon tandis que le champion d’Afrique en titre zambien devra batailler pour faire honneur à son statut face au Portugal, le Costa Rica et l’Iran.

Voici la composition des différents groupes

Groupe À:

Corée,Guinée, Argentine,

Angleterre.

Groupe B:

Venezuela,Allemagne,Vanuatu,Mexique.

Groupe C:

Zambie,PORTUGAL,Iran,Costa Rica.

Groupe D:

Afrique du Sud,

Japon,Italie,Uruguay.

Groupe E:

France,Honduras,Vietnam,

Nouvelle-Zelande.

Groupe F:

Équateur,États-Unis,Arabie Saoudite,Sénégal

A noter que 24 équipes prendront par à la compétition du 20 Mai au 11Juin en Corée. Et les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes participeront aux huitièmes de finale.