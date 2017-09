Mondial féminin U20 : Humilié à Conakry (9-0), le Syli féminin signe forfait face au Cameroun

Ça y ait ! La Guinée ne prendra pas part à la coupe du monde du football féminin des moins de 20 ans, prévue en 2018 en France.

Et pour cause, le onze national féminin, battu récemment à Conakry 9-0 par les camerounaises, a signé un forfait et annule son voyage sur le Cameroun, pour le match retour. L’information a été notifiée au Cameroun à traves un courrier de la Fédération Guinéenne de football.

« La Fédération Camerounaise de Football informe le public que la Fédération Guinéenne de Football a notifié la FECAFOOT du forfait de son équipe pour le match retour Cameroun v Guinée prévu ce Samedi 30 Septembre 2017 au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé et comptant pour les Préliminaires Africains de la Coupe du Monde Féminine U20 de la FIFA France 2018 » annonce la Fédération Camerounaise de Football dans un communiqué publié lundi.

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com