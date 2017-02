Miss Guinée 2017 : Voici les images qui ont amené le ministre à suspendre le COMIGUI

La finale de la Miss Guinée 2017 s’est déroulée samedi 11 février dans un complexe hôtelier de la place.

La cérémonie a été présidée par le Premier ministre guinéen, Mamady Youla. Avec ces images choquantes, le ministre de la Culture, Siaka Barry, a pris une décision lundi suspendant le Comité Miss Guinée avant d’interdire l’organisation d’un quelconque concours Miss Guinée, jusqu’à nouvel ordre.

Selon le contenu de cette décision ministérielle, pour la promotion de l’image la plus positive de nos valeurs culturelles traditionnelles et authentiques, un cahier des charges sera élaboré ainsi qu’une charte d’éthique et de déontologie en vue de définir dans les moindres détails les nouvelles modalités et/ou conditions d’organisation de l’élection Miss-Guinée.

Très choqué sur ces images des différentes candidates, Siaka Barry estime que l’élection « Miss Guinée » constitue aux yeux du Ministère en charge de la Culture une opportunité de promotion de la beauté et de la culture guinéenne authentique sur la scène internationale et non pas un facteur d’atteinte à l’image sacrée de la femme guinéenne.

Mariam Diallo, www.kababachir.com