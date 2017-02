Miss Guinée 2017: Le COMIGUI suspendu (ministre)

Alors que la finale de l’édition 2017 s’est déroulée samedi 11 février dans un complexe hôtelier de la place, le Comité Miss Guinée (COMIGUI) est suspendu et les concours de beauté à dimension nationale est désormais interdite sur l’étendue du Territoire. C’est une décision du ministre des Sports et de la Culture, rendue publique ce lundi 13 février.

Justifiant cette décision, Siaka Barry, qui regrette les failles constatées sur le plan organisationnel dans l’élection « Miss Guinée » édition 2017, rappelle que l’élection « Miss Guinée » constitue aux yeux du Ministère en charge de la Culture une opportunité de promotion de la beauté et de la culture guinéenne authentique sur la scène internationale et non pas un facteur d’atteinte à l’image sacrée de la femme guinéenne.

Kababachor.com vous livre le contenu de cette décision ministérielle :

Le Ministre,

– VU la Constitution ;

– VU le Décret D/2016/003/PRG/SGG du 4 Janvier 2016, portant nomination des Membres du Gouvernement ;

– VU le Décret D/2016/143/PRG/SGG portant attributions et organisation du Ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique ;

– VU la convention de partenariat signée entre le Ministère en charge de la Culture et l’Association COMIGUI en vue de promouvoir la beauté de la femme guinéenne.

– Constatant des failles regrettables sur le plan organisationnel dans l’élection « Miss Guinée » édition 2017, ainsi que dans la gestion des éditions précédentes.

-Rappelant que l’élection « Miss Guinée » constitue aux yeux du Ministère en charge de la Culture une opportunité de promotion de la beauté et de la culture guinéenne authentique sur la scène internationale et non pas un facteur d’atteinte à l’image sacrée de la femme guinéenne,

DECIDE

Article 1er : La convention de Partenariat entre le Ministère de la Culture et le Comité Miss-Guinée (COMIGUI) portant sur l’organisation de concours de beauté au plan national, est suspendue jusqu’à nouvel ordre à compter de la publication de la présente décision.

Article 2 : Jusqu’à l’élaboration d’un nouveau cahier de charge et d’un code d’éthique et de déontologie par une commission qui sera érigée à cet effet, toute organisation ayant pour objet les concours de beauté à dimension nationale est désormais interdite sur l’étendue du Territoire sous peine de retrait de la licence d’entrepreneur et d’organisateur de manifestations culturelles, sans préjudice des poursuites judiciaires.

Article 3 : Pour la promotion de l’image la plus positive de nos valeurs culturelles traditionnelles et authentiques, un cahier des charges sera élaboré ainsi qu’une charte d’éthique et de déontologie en vue de définir dans les moindres détails les nouvelles modalités et/ou conditions d’organisation de l’élection Miss-Guinée.

Article 4 : La présente Décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera.

Conakry, le 13 Février 2017

Siaka BARRY,

Ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine Historique

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement

