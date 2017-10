Les ministres de la Communication et celui de l’Industrie parlent des préparatifs des 46èmes Assises de l’UPF avec le président de la Section guinéenne, Ibrahima Koné

Le président de la Section guinéenne de l’Union de la Presse Francophone, (UPF-Guinée), Ibrahima Koné, accompagné du Secrétaire général adjoint, Jean Pierre Ouendéno a successivement rencontré, lundi, 16 octobre 2017, le ministre de la Communication, Rachid N’Diaye ainsi que celui de l’Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises, Boubacar Barry.

Les préparatifs des 46èmes Assises de l’Union de la Presse Francophone (UPF), prévues à Conakry, du 20 au 25 novembre 2017, étaient au centre de ces échanges.

Chacune de ces hautes personnalités a réaffirmé son engagement à accompagner l’UPF-Guinée dans le but exclusif de conférer à cet évènement, premier du genre dans notre pays, tout l’éclat escompté.

Auparavant, Ibrahima Koné avait rencontré le Directeur général de la radio rurale de Guinée, Doussou Mory Camara, entouré de certains de ses collaborateurs et d’autres journalistes. Avec ce dernier, il a été aussi question de la tenue prochaine desdites Assises. Surtout, comment impliquer l’ensemble des journalistes et responsables de médias guinéens à cette grande rencontre où sont attendus plus de 350 professionnels de la plume, du micro et de la camera.

