Ministère de l’Enseignement-pré-universitaire : Nomination des conseillers, inspecteurs et DPE

Dans une série de décrets lus sur les ondes de la télévision nationale, le ministre l’Enseignement-pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Ibrahima Kalil Konaté « K au carré », a procédé à la nomination des conseillers, inspecteurs et Directeurs préfectoraux et communaux de l’éducation.

Voici la liste intégrale des nouveaux promus :

1- conseiller principal, Dr Soriba Sylla, précédemment secrétaire général du département ;

2- Conseiller juridique, Mohamed Sounoussy, précédemment Conseiller juridique de l’Alphabétisation ;

3- Conseiller chargé des questions pédagogiques, M. Sény Sylla, en service au ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation ;

4- Conseillère chargée de la législation scolaire, Mme Aissatou Sow, précédemment proviseur de Lycée des Jeunes filles ;

5- Conseillère chargée de mission et de la coopération, Mme Camara Aissata, confirmée

6- Directeur national adjoint des cantines scolaires, M. Mory Moussa Camara, précédemment inspecteur régional de l’Education de Faranah.

La liste des nouveaux inspecteurs de l’Education

1-Inspectrice générale de l’Education, Mme Nènè Fatou Diallo, confirmée ;

2- Inspecteur général adjoint chargé de l’Enseignement secondaire, M. Mamadi Sidibé, précédemment Inspecteur Régional de l’Education de Mamou ;

3- Inspecteur général adjoint chargé de l’Enseignement élémentaire, M. Morlaye Yattara, en service à l’Inspection générale de Conakry ;

4- Inspectrice régionale de l’Education de la ville de Conakry, Mme Sow Makoko Léontine, précédemment Directrice Communale de l’Education de Dixinn ;

5- Inspecteur régional de l’Education de Boké, Molba Sidibé, précédemment Directeur Préfectoral de Fria ;

6- Inspecteur régional de l’Education de Kindia, M. Abdoul Diapato Barry, précédemment Directeur Préfectoral de Télimélé ;

7- Inspecteur régional de Faranah, M. Fodéba Kanté, précédemment DPE de Dabola ;

8- – Inspecteur régional de l’Education de Kankan, M. Famoro Keita, confirmé ;

8- Inspectrice régionale de l’Education de Labé, Mme Pierrette Topou, précédemment DPE de Macenta ;

9- Inspectrice régionale de l’Education de Mamou, M. Mory Sangaré, Inspecteur régional de l’Education de Labé ;

10- Inspectrice régionale de l’Education de Nzérékoré, M. Amara Condé, précédemment DPE de Nzérékoré ;

Liste des nouveaux DCE et DPE de la République de Guinée

1- Directrice communale de l’Education de Kaloum, Mme Solomba Condé, précédemment Directrice préfectorale de Kindia ;

2- Directeur communal de l’Education de Dixinn, M. Fodé Sylla, précédemment chef section pédagogique à la DCE de Matoto ;

3- Directeur communal de l’Education de Matam, Ibrahima 2 Barry, précédemment en service à la direction nationale au ministère de l’Enseignement secondaire ;

4- Directeur communal de l’Education de Ratoma, M. Bakary Camara, précédemment chef section pédagogique à la DCE de Ratoma ;

5- Directeur communal de l’Education de Matoto, M. Daouda Doumbouya, précédemment en service à la Direction de l’Alphabétisation ;

6- Directeur communal de l’Education de Kindia, M. Ousmane Aissata 1 Camara, précédemment principal du collège Dr. Ibrahima Kourouma ;

7- Directrice Préfectorale de l’Education de Télimélé, Mme Mariama Ecole Diallo, précédemment directrice du collège Kindia 4 ;

8- Directrice Préfectorale de l’Education de Coyah, Mme Diop Fatoumata, confirmée ;

9- Directeur Préfectoral de l’Education de Forécariah, M. Youssouf Koulibaly, précédemment principal du collège Yadjinè Fodé de Yimbaya ;

10- Directeur Préfectoral de l’Education de Dubréka, M. Mohamed Lamine Touré, précédemment Directeur Préfectoral de l’Education de Kouroussa ;

11- Directeur Préfectoral de l’Education de Boké, M. Siné Magassouba, confirmé ;

12- Directrice Préfectorale de l’Education de Fria, Mme Harabé Condé, précédemment DPE de Forécariah ;

13- Directeur Préfectoral de l’Education de Gaoual, M. Gonana Doré, précédemment en service à la section pédagogique de la DCE de Dixinn ;

14- Directrice Préfectorale de l’Education de Boffa, Mme Hassanatou Diallo, précédemment DCE Matam ;

15- Directeur Préfectoral de l’Education de Koundara, M. Ben Soriba Camara, précédemment Censeur du Lycée de Bonfi commune de Matam ;

16- Directeur Préfectoral de l’Education de Mamou, M. Mamady Magassouba, précédemment DPE de Labé ;

17- Directrice Préfectorale de l’Education de Dalaba, Mme Kadiatou Bah, en service au service national d’évaluation du ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et Alphabétisation ;

18- Directeur Préfectoral de l’Education de Pita, M. Abdoulaye Barry, précédemment DPE de Koundara ;

19- Directrice Préfectorale de l’Education de Labé, Mme Aissaou Djouldé, précédemment en service à la DPE de Labé ;

20- Directeur Préfectoral de l’Education de Mali, M. Djibril Niagasso, précédemment professeur à l’ENI de Kindia ;

21- Directeur Préfectoral de l’Education de Tougué, M. Fodé Mamoudou Traoré, précédemment en service à la DPE de Dubréka ;

22- Directeur Préfectoral de l’Education de Koubia, M. Fara Kamano, précédemment chef section pédagogique à la DPE de Guéckédou ;

23- Directeur Préfectoral de l’Education de Lélouma, M. Souleymane Kaba, confirmé ;

24- Directeur Préfectoral de l’Education de Faranah, M. Sayon Oularé, précédemment Directeur des Etudes du collège 2 de Faranah ;

25- Directeur Préfectoral de l’Education de Dabola, M. Morlaye Condé, précédemment proviseur du Lycée d’Excellence de Matoto ;

26- Directeur Préfectoral de l’Education de Dinguiraye, M. Aboubacar Soumah, précédemment chargé de cours au Lycée 28 septembre de Kaloum ;

27- Directrice Préfectorale de l’Education de Kissidougou, Mme Bamba Condé, précédemment proviseur du Lycée Kissi Kaba Keita de Kissidougou ;

28- Directeur Préfectoral de l’Education de Kankan, M. Namory Keita, précédemment DPE de Dinguiraye ;

29- Directeur Préfectoral de l’Education de Siguiri, M. Mamady Camara, précédemment chef de section pédagogique à la DPE de Siguiri ;

30- Directeur Préfectoral de l’Education de Mandiana, M. Georges Tpoka Guilavogui, précédemment DPE à Yomou ;

31- Directeur Préfectoral de l’Education de Kouroussa, M. Mamady Condé, précédemment chef section statistique à la DCE Kouroussa ;

32- Directeur Préfectoral de l’Education de Kérouané, M. Bachir Diallo, précédemment en service à la direction de l’enseignement secondaire au ministère de l’Enseignement Pré-universitaire et de l’Alphabétisation ;

33- Directeur Préfectoral de l’Education de Nzérékoré, M. Moussa Diakité, précédemment DPE de Dalaba ;

34- Directeur Préfectoral de l’Education de Macenta, M. Lancinè Karifamodouya Kaba, précédemment en service en l’Inspection de l’Education Régional de Conakry ;

35- Directeur Préfectoral de l’Education de Beyla, Bignè Komara, confirmé ;

36- Directeur Préfectoral de l’Education de Guéckédou M. Mangué Sylla, précédemment DPE de Boffa ;

37- Directeur Préfectoral de l’Education de Lola, M. Saramoudou Kourouma, précédemment DPE de Kankan ;

38- Directeur Préfectoral de l’Education de Youmou, M. Demba Bangoura, précédemment chargé de cours au collège Chaifoulaye Diallo de Matoto.