MESRS : Yéro Baldé annonce le rehaussement des primes des enseignants

Quelques 150 acteurs du système éducatif guinéen venus de tout le pays prennent part à cette rencontre participative et inclusive prônée par Abdoulaye Yéro Baldé, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Objectif, rapporte la cellule de communication du gouvernement, dresser le bilan des actions prioritaires du Plan d’Action Annuel (PAA) 2016-2017 du MESRS et des institutions selon les six (6) axes stratégiques à savoir « Améliorer la gouvernance du système et des institutions ; Améliorer l’accès et l’équité ; Développer la qualité des enseignements, des apprentissages et de la recherche ; Développer les compétences et motiver le personnel ; Renforcer le financement et diversifier les sources ; Promouvoir la coopération universitaire, scientifique et technique. »

Définir les perspectives pour l’année académique 2017-2018 ; Renforcer la cohésion entre les acteurs du Ministère et des institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique Assurer la visibilité du MESRS.

Au cours de cette rencontre de 48 h qui a ouvert les travaux vendredi 04 Août et qui se poursuivra demain, le ministre de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, a annoncé l’augmentation des primes des enseignants passant ainsi de 30.000 fg à 6.000.000 fg pour les maîtres assistants, de 40.000 fg à 8.000.000 fg pour les maîtres de conférence et de 50.000 fg à 10.000.000 fg pour les professeurs.

Pourvu que ça ne soit pas une simple annonce.

Mariam Diallo, Kababachir.com