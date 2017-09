‘’Mercredi prochain nous allons faire une marche plus importante’’, promet Cellou Dalein Diallo

L’opposition républicaine a réussi a drainé une foule immense ce mercredi 20 septembre lors de la marche pacifique qui s’est déroulé sans incident et qui a été couronné de succès.

A travers cette marche qui doit se poursuivre la semaine prochaine, l’opposition dénonce ‘’la violation répétée des accords politiques et lois de la République’’ et exige la tenue des élections locales avant la fin d’année.

Dans son discours de circonstance, le Chef de file de l’opposition guinéenne, , appelle la troupe à une forte mobilisation mercredi prochain.

‘’Mercredi prochain nous allons faire une marche plus importante. Et si Monsieur Alpha Condé ne prend pas de dispositions pour respecter et faire respecter la Constitution, les lois de la République et les accords nous allons marcher pour demander son départ’’, a avertit Cellou Dalein Diallo, qui salue le succès enregistré lors de la marche de ce 20 septembre. Avant d’ajouter : ‘’I l faut qu’on reste déterminé parce qu’on n’a pas le choix.’’, estime l’opposant.

Contrairement à la marche précédente, celle du 20 septembre a connu la participation des membres du Front de l’Alternance Démocratique ( FAD), à savoir Aboubacar Sylla, porte-parole et Jean Marc Téliano, Mouctar Diallo des NFD étant déjà ‘’au village pour des sacrifices’’ après son retour de la Mecque, rapporte un de ses proches.

Mariam Diallo, Kababachir.com