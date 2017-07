Meeting de l’opposition républicaine à Kagbélén : Début de mobilisation des militants

Alors que le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le Général Bouréma Condé, avait demandé à l’opposition républicaine, la veille, de délocaliser son meeting à Dubréka, au lieu de Kagbélen, les militants de l’opposition commencent à rallier les lieux.

L’appel du ministre n’a pas été entendu par les opposants qui estiment qu’il était impossible de délocaliser ce meeting la veille. Donc, le meeting se tiendra bel et bien au siège de l’Union Démocratique de Guinée (UDG) du richissime homme d’affaire, Mamadou Sylla à Kagbéléen, comme prévu.

Déjà, dans la matinée, un important dispositif de sécurité, composé des gendarmes et policiers était déjà stationné à Kagbélen.

« Dans un premier temps, ils (gendarmes) ont voulu empêcher un attroupement à Kagébélén, mais vu l’affluence des militants de l’opposition qui se mobilisent, finalement, ils ont fini par laisser les opposants tenir leur meeting à Kagbélén, comme annoncé. », explique un militant de l’UFDG joint au téléphone lundi matin par notre rédaction.

En attendant l’arrivée des leaders politiques, des artistes se succèdent au Podium, à travers des chants et danses et des discours des certains responsables politiques, qui dénoncent le régime en place et qui excluent toute possibilité de tripatouiller la Constitution pour permettre à Alpha Condé de s’octroyer un 3ème mandat.

A travers ce meeting, l’opposition compte multiplier les rencontres avec ses militants, avant le 02 Août, date retenue pour la marche pacifique à Conakry.

Mariam Diallo, Kababachir.com