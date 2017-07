Meeting de Kaloum : pourquoi le choix du dimanche

L’information est déjà donnée : le meeting des opposants à Kaloum, demain dimanche aura bien lieu. Le Gouverneur Mathurin Bangoura s’est inscrit dans une logique de dialogue et non d’interdiction. Ce qui devrait enchanter Fodé Oussou Fofana qui, des heures plus tôt, donnait les raisons du choix du dimanche.

Au micro de Guinée matin, ce responsable de l’UFDG déclare : « Nous avons choisi un dimanche parce que nous voulons faire notre meeting avec les Kaloumkas et non ceux de la banlieue. Nous avons également choisi dimanche pour ne pas gêner les fonctionnaires. Et, croyez-moi, les citoyens de Kaloum viendront très nombreux au Bouleverd Telli Diallo pour notre meeting. » Au passage, il envoie des pics au pouvoir : « Encore une fois, si le RPG arc-en-ciel croit qu’il est un parti fort, il n’a qu’à organiser aussi un meeting à Kaloum. » BantamaSow très prompte à ces genres d’attaque, pourrait bien répliquer ce samedi au cours d l’assemblée générale ordinaire du parti.

Le meeting autorisé par le gouverneur de la ville de Conakry, sera aussi un sujet de communication, parce que Mathurin n’a pas accepté la pression de certains responsables du RPG. C’est Makhady qui a failli tenter : « J’ai déjà fait des réquisitions au niveau des gendarmeries et des dispositions sont prises, et contre la mouvance, et contre l’opposition. » En cause : « Kaloum c’est la commune mère. Ce n’est pas parce que les citoyens de Kaloum sont indifférents sur ce qui se passe sur l’échiquier politique. Mais pour la quiétude du pays et de la capitale Conakry, nous demandons à cette population, de ne pas se mêler puisque que quand c’est ainsi, le pays peut basculer à tout moment dans le chaos. »

Le désaveu subi, à quelques heures seulement après avoir scandé son refus dégonfle la président de la délégation spéciale de Kaloum et ses acolytes. La démocratie aura gagné.

Jeanne Fofana, Kababachir.com