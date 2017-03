Match amical : Lappé Bangoura s’est réjoui du nul concédé face au Gabon

Le Syli national a concédé un match nul (2-2) face aux panthères du Gabon en match amical, vendredi 24 mars à Havre, en France, à l’occasion de la journée FIFA.

En attendant le 2ème match amical, prévu le 28 mars à Bruxelles face aux champions d’Afrique, les Camerounais, le Sélectionneur du Syli national, s’est réjoui du résultat de cette rencontre.

« Nous avons marqué les buts les plus difficiles. On a raté des occasions et nous avons favorisé les deux buts du Gabon. Le premier but était incroyable, le deuxième, il y a une forêt de défenseurs guinéens et on prend un but comme ça. Sur l’ensemble je dirai que c’est une satisfaction parce que quand même, sans beaucoup de titulaires, on a vu une équipe guinéenne qui répond à quelques exigences du football de haut niveau », s’est réjoui Kanfory Lappé Bangoura au micro de nos confrères de foot224.net.

A noter que ces rencontres préparatoires se jouent en prélude de la prochaine campagne éliminatoire de la Coupe du monde 2018 et la Coupe d’Afrique des nations 2019.

Ibrahima Sylla, Kababachir.com