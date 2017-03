Matam : l’AG de l’UFR perturbée suite à un accrochage (Parti)

L’assemblée générale hebdomadaire de l’Union des Forces Républicaines a été perturbée ce samedi 11 mars, suite à un accrochage entre militants de l’UFDG et ceux de l’UFR, a appris votre quotidien électronique.

A l’origine des accrochages, le parti de Sidya Touré accuse les militants de l’UFDG de Cellou Dalein Diallo, qui tenait un autre meeting à Matam non loin du siège de l’UFR.

Alors que l’assemblée générale venait à peine de commencer, des jets de pierre en provenance de l’extérieur sont venus perturber cette réunion hebdomadaire.

Une situation qui a crée une panique générale, obligeant le parti de l’ancien Premier ministre, Sidya Touré, a surseoir cette réunion hebdomadaire de ce samedi.

Alliés hier contre vent et marée, l’UFDG et l’UFR se livrent depuis un certain temps, à une ‘’guerre froide’’.

L’accrochage de ce samedi explique éloquemment la rivalité entre ces deux formations politiques, qui se réclament toutes de l’opposition.

Mariam Diallo, Kababachir.com