Marche de l’opposition: Un signal fort envoyé à Alpha Condé

« Ne Touche pas à ma Constitution ! ». C’est l’un des slogans des manifestants de ce mercredi 02 Août. Les adversaires d’Alpha Condé ont tenu leur promesse. C’est une marée humaine qui s’est dirigée vers l’esplanade du stade du 28 septembre point d’arrivée de cette marche. Cellou Dalein Diallo et ses pairs de l’opposition républicaine ont marché sur le long de l’axe Cosa-Bambéto-Hamdallaye-Dixinn, sans incidents.

Cette forte mobilisation des militants de l’opposition guinéenne est un signal fort envoyé à Alpha Condé sur ses intentions par rapport à un éventuel 3ème mandat. Les opposants excluent toute idée d’un projet de tripatouillage de la Constitution. Ils réclament l’application des accords politiques du 12 octobre 2016 et dénoncent la mal la gouvernance, la corruption et l’injustice dans le pays et exigent la tenue rapide d’élections locales.

Mariam Diallo, Kababachir.com