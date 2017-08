Marche du 02 Août : Deux personnes meurent dans un accident

Au moins deux personnes ont trouvé la mort mercredi matin à Hamdallaye Pharmacie et des blessés, suite à un accident intervenu peu avant l’arrivé du cortège des marcheurs, apprend Kababachir.com de sources concordantes.

Sur les circonstances de cet accident, explique un témoin joint au téléphone par notre rédaction, deux motards surchargés sont entrés en collision.

Selon notre interlocuteur, l’accident s’est produit tout près de la station Total à Hamdallaye Pharmacie.

« Le premier motard avait à son bord quatre personnes et le second 3 personnes. Les deux roulants à une vive allure en sens inverse sont rentrés en collision tout près de la station et je précise bien, avant l’arrivée du cortège des marcheurs. Et malheureusement, deux personnes ont trouvé la mort sur place. Aucun d’entre eux ne portait un casque », déplore-t-il.

Cet accident relance le débat sur l’insécurité routière et l’imprudence des conducteurs des motos.

Au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, le cortège des marcheurs a déjà dépassé Hamdallaye Pharmacie et se dirige vers Dixinn, lieu de regroupement des opposants où ils doivent prononcés des discours à l’attention de leurs militants.

Alexis Lama, Kababachir.com