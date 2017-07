Manque d’anticipation : l’autre péché mignon d’Alpha Condé !

Alpha Condé ne sait pas anticiper. Son gouvernement souffre du même syndrome. On préfère constater les dégâts et faire semblant de prendre les dispositions. Tout est fait à la va-vite. De la façon la plus cavalière. Un amateurisme en somme qui ne fait de ce gouvernement un conglomérat de cadres plutôt enclins à s’enrichir que de penser à l’avenir.

La plaie est béante, impossible de la cicatriser. Les uns et les autres s’en accommodent sans sourciller. Pour refaire les routes, on attend la saison hivernale pour passer des marchés de gré à gré, au nom de l’urgence nationale. Pour lutter contre le banditisme, on attend des morts d’hommes et des dégâts importants pour déployer des gendarmes et policiers. Avant d’ouvrir des enquêtes sans jamais les refermer. Pour dissuader les délinquants économiques, on les promeut à d’autres postes plus juteuses. Puis on dénonce. Trop de complaisance pour effrayer, corriger et bannir. C’est pourquoi, les petits malins de la République n’ont jamais de sueurs froides quand Alpha ouvre la bouche.

Récemment, le même Alpha Condé a demandé aux ministres en charge de la Sécurité et de la Défense de « prendre des mesures conjointes de renforcement de la Brigade urbaine en vue d’étendre ses attributions et son champ d’action. Cette brigade devra notamment reprendre ses actions contre l’insalubrité et les remblais non autorisés. » Par ailleurs, les ministres en charge des Travaux publics, de l’Administration du territoire et de la Ville devront se concerter sur la question du curage des caniveaux des voiries urbaines primaires et secondaires. C’est aussi le même président qui ordonne. En pleine saison pluvieuse.

Où était-il pendant toute la saison sèche ? Entre deux avions, pourrait-on répondre, a mis ces ministres sont là devant le chaos. Ils ne disent rien, sinon presque. Et à dessein. Derrière ce mutisme sa cache un calcul. Lequel ? Allez-y le savoir.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com