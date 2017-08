Manifestation : Le CNOCS tire les leçons de la marche du 02 Août

Au cours d’une conférence de presse tenue vendredi à la Maison commune des journalistes, le Conseil National des Organisations de la Société Civile (CNOCS) a tiré les leçons de la manifestation de l’opposition le 02 Août dernier.

Les acteurs de la Société civile se sont réjouis du calme et de la sérénité qui ont prévalus la marche de l’opposition.

« Globalement, les meetings et la manifestation (du 02 aoû Ndlr), se sont déroulés dans le calme et la sérénité, sans violence, sans incident majeur mis à part du cas de décès par accident de moto que nous avons enregistré», s’est réjouit Dr Alpha Abdoulaye Bah, secrétaire administratif du CNOCS.

Mais, les conférenciers, tout en déplorant les accidents survenus lors de la marche recommandent à ce que les enfants soient exclus des meetings et manifestations politiques et que la marche ne soit pas l’occasion de la consommation de l’alcool et de la drogue.

Le 02 Août dernier plus d’un millions d’opposants ont manifesté contre un éventuel 3ème mandat pour Alpha Condé et pour exiger le respect de l’accord du 12 octobre 2016.

Mariam Diallo, Kababachir.com