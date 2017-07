Manif du 16 juillet : pourquoi a-t-on verrouillé Kaloum ?

La commune de Kaloum serait-elle accessible ce dimanche 16 juillet, aux opposants pour un meeting de sensibilisation ? Dalein Diallo et sa meute risque d’être déçus.

En effet, selon des informations concordantes, BantamaSow, MalickSankhon, entre autres ont mis la lourde pression sur Makhaday, patronne de Kaloum pour que celle-ci prenne des dispositions afin d’empêcher toute tenue de meetings à Kaloum. Et pour y arriver, il était question de le faire au même titre que contre le RPG. Juste pour camoufler l’injustice qu’elle veut faire subir aux opposants. Ces informations ont été confirmées par la Délégation spéciale de Kaloum.

En effet, alors que des bouts de feuilles circulent déjà à Kaloum invitant les uns et les autres à venir avec Dalein pour réclamer des droits, Makhady, sans même attendre le courrier des opposants, brandit le glaive et mobilise les gendarmes et des policier. Dans une déclaration qu’elle a faite à des médias locaux, elle a averti : « J’ai déjà fait des réquisitions au niveau des gendarmeries et des dispositions sont prises, et contre la mouvance, et contre l’opposition ».

Ce refus est motivée selon elle parce que : « Kaloum c’est la commune mère. Ce n’est pas parce que les citoyens de Kaloum sont indifférents sur ce qui se passe sur l’échiquier politique. Mais pour la quiétude du pays et de la capitale Conakry, nous demandons à cette population, de ne pas se mêler puisque que quand c’est ainsi, le pays peut basculer à tout moment dans le chaos. »

Mensonge !

Jeanne Fofana, Kababachir.com