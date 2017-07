Mandat d’arrêt pour Souley Thianguel : Bah Oury, aux anges ?

C’était vraiment une hantise pour Bah Oury qui n’a cessé de réclamer la tête de Souleymane ThianguelDiallo devant les tribunaux. Aujourd’hui, ça y est. Un mandat d’arrêt est délivré pour le coordonnateur de com de l’UFDG.

Bah Oury remue terre et ciel, opte pour la vitesse supérieure, quitte à accuser et d’aller dans tous les sens. Pour Bah Oury, « le responsable communication de Cellou Dalein Diallo est inculpé de complicité d’assassinat et de tentative d’assassinat. Il a été convoqué par les enquêteurs de la Brigade des investigations criminelles de la Gendarmerie ces dernières semaines.»

L’exclu de l’UFDG doit être aux anges. Surtout, selon lui, l’intéressé a pris la fuite afin de se soustraire aux questions des gendarmes. Bah Oury s’était dit « effaré de constater que M. Souleymane BahThiaguel a bénéficié d’une large mansuétude de la part des autorités judiciaires ce qui, lui a permis de préparer en toute tranquillité sa fuite. D’ailleurs le parquet général ne s’était pas gêné d’organiser au courant du mois de juin une conférence de presse pour « tenter de ridiculiser » l’ordonnance du juge d’instruction M. Mamady Diawara qui internationalement est reconnu par sa droiture, sa rigueur et son professionnalisme. »

On n’a pas encore la réaction de Bah Oury mais, ce qui est évident, il saura bien apprécier ce mandat d’arrêt.

Jeanne Fofana, Kababachir.com