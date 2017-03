MAMOU: les citoyens de la commune urbaine confrontés à un manque d’eau.

Depuis le début de la saison sèche, les citoyens de la

commune urbaine de Mamou rencontrent d’énormes difficultés dans

l’approvisionnement en eau potable. Ils parcourent des kilomètres

avant de trouver un site approprié. Du quatier Petel à Loppet en

passant par Almamya, Poudriere et Abattoir, les populations affichent un

visage de désolation. C’est le cas de Mme Houleymatou Keita du quartier

poudrière. Elle indique avoir fait deux (2) semaines sans voir une

goutte d’eau tomber de son robinet, installé par la SEG(société des

eaux de guinée):<< Avant je pouvais avoir de l’eau une à deux fois

dans la semaine, mais cette fois-ci je suis à ma deuxième semaines et

toujours rien>>. Interrogé sur le manque fréquent d’eau dans les

robinets, Mamadou Keita le chef de zone de Mamou accuse la situation

géographique de la ville:<<Mamou est installée sur des collines et

cela ne nous permet pas d’évacuer jusqu’a dans les hauteurs>>.

Une situation qui préoccupe les couches confondues qui fustigent cet

état de fait surtout au lendemain de la journée mondiale de l’eau ou

chacun devrait être servit en eau potable car dit-on souvent que l’eau

c’est « la vie ». Pour l’heure, bon nombre de citoyens se posent la

question de savoir pourquoi la guinée n’est pas en mesure d’offrir de

l’eau potable à sa population étant le château d’eau de l’Afrique

occidentale.

Alpha Oumar Sylla correspondant de www.kababachir.com

à Mamou.