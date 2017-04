Mamady Youla vu par un opposant

Si pour Tibou Kamara le Premier ministre Mamady Youla est perçu comme étant un « homme incompris » mais« un homme d’Etat et très humain », le leader du BOC (bloc de l’opposition constructive) déclare : « On ne voit pas les actions du PM, le dialogue politique rien. Son bilan n’est pas appréciable. Son poste est noyé, étouffé par le Haut représentant du Chef de l’Etat. Mamady Youla est sans résultat. »

Mamady Youla est reproché de ne s’être entouré que d’hommes ayant peu d’expériences donc imposant l’immobilisme. D’un revers de main, Mamady Youla tente de tirer les marrons du feu. Avec beaucoup de philosophie. « Rien n’est jamais parfait. Si le président avait reconduit la même équipe, on l’aurait sûrement accusé d’immobilisme. Il a fait le choix d’amener du sang neuf avec des gens qui ont fait leurs preuves dans leurs parcours respectifs.

Ce gouvernement est un « mix » entre de jeunes ministres et d’autres, plus expérimentés, qui sont là depuis le premier quinquennat », déclare-t-il à JA. Avant de parler de lui : « Je ne suis pas si jeune. J’ai près de vingt ans d’expérience et j’ai travaillé plus d’une dizaine d’années dans l’Administration guinéenne avant d’aller dans le secteur privé. Je ne pense pas que ce soit le profil de quelqu’un d’inexpérimenté. Une administration, un ministère ou un État, cela se gère. Pour avoir des réussites économiques, il faut avoir des capacités de gestion. »

Il se décrit « comme un homme de consensus. Je ne suis pas forcément un adepte de la confrontation. »

Certainement, l’opposant du BOC reverra sa copie, ne serait-ce que parce que Youla n’inaugure pas les mosquées et ne préside pas aux lectures du Saint Coran dans des mosquées.

Jeanne Fofana, Kababachir.com