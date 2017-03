Mamady Youla attendu dimanche à Gènève

C’est son tout premier voyage en dehors du continent, 14 mois après sa nomination au poste de Premier ministre.

Mamady Youla, est attendu ce dimanche à Genève (Suisse), en compagnie d’une forte délégation. Le Chef du Gouvernement guinéen et sa suite prendront part à la 5e édition de l’Africa CEO Forum de Genève

A en croire la cellule de communication du gouvernement, ce rendez-vous, désormais incontournable, devrait voir la participation de quelques Chefs d’Etat et de Gouvernement, d’environ 1.000 participants dont des chefs d’entreprises africaines et internationales, des représentants d’institutions financières et bancaires venus du monde entier. Il s’agira pour la délégation guinéenne, de présenter les opportunités d’affaires existantes dans notre pays notamment dans les domaines des mines, de l’énergie, de l’agriculture mais aussi des infrastructures.

Au cours de ce Forum, rapporte la cellule de communication du gouvernement, le Premier Ministre Mamady Youla partagera sa vision et son expertise au cours d’un panel axé sur le thème « Industries extractives : comment préparer la sortie de crise » et participera également à des séances plénières.

Mariam Diallo, Kababachir.com