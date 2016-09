Mamady Diawara: ‘’Je ne vais pas noyer mes propositions politiques à l’intérieur d’une mouvance à mille têtes’’

Exclu du RPG-Ar-ciel au lendemain de sa réaction au discours controversé du Chef de l’Etat, Mamady Diawara, dit n’est pas être de l’opposition encore moins revenir à la mouvance présidentielle.

Invité dans l’émission ‘’Œil de lynx’’ de ce mardi, le leader du Parti du Travail et de la Solidarité (PTS) est catégorique, il veut faire cavalier seul.

« Je ne partage pas les mêmes points de vues que l’opposition. Chacun cherche à faire prévaloir sa propre position. Je ne vais pas noyer mes propositions politiques à l’intérieur d’une mouvance à mille têtes. Donc je préfère rester et faire cavalier seul. C’est pourquoi je dis que je suis un ailleurs politique » a-t-il déclaré.

On souvient, c’est à la suite d’une lettre ouverte, en réaction au discours controversé du Chef de l’Etat le 28 mai dernier, que ce désormais ex-allié d’Alpha Condé a été exclu du RPG-Ar-ciel.

Désormais, insiste Mamady Diawara, « Je ne veux pas aller à l’UFDG et non plus au RPG Arc-en-ciel parce que je n’ai pas voulu la fusion et je sais pourquoi. Je suis seul et j’assume ma position de neutralité. Je tape quand il faut taper » a-t-il avertit.

Mariam Diallo, www.kababachir.com