Makanéra et Papa Koly : ces leaders qui gênent Aboubacar Sylla

La manière dont sont devenus MakanéraKaké et Papa KolyKourouma dans l’opposition républicaine fâche le porte-parole de l’opposition républicaine. Le leader de l’UFC s’exprimait ainsi, à la veille du meeting de Kaloum que nombreux frustrés politiques donnait pour échec. Aboubacar Sylla revient sur ce qui le fâche.

Extrait : « Le deuxième leader qui a participé à cette plénière de prise de décision de manifestation et de fixation de calendrier de manifestation, c’est M. Makanéra. Il a exprimé sa volonté, son intention d’adhérer à part entière à l’opposition républicaine avec M. Papa Koly, sinon les 2 depuis près de 10 mois, on dit qu’ils étaient des observateurs, et comme par hasard lorsque nous, nous venons pas, lorsque nous nous démarquons en ce qui concerne la manifestation, eux, ils décident tout de suite d’adhérer le jour même pour dire qu’ils viennent combler un trou creusé par notre absence à cette plénière-là. »

Aboubacar Sylla considère qu’il s’agit « d’une déclaration d’intention pour que M. Papa Koly et M. Makanéra soient membres à part entière à l’opposition. Il faut qu’ils signent la charte de l’opposition républicaine, jusqu’à présent ce n’est pas fait. Donc quand je vous dis que la décision d’aller à cette manifestation a été prise par un seul leader politique et que tous les autres n’ont pas été associés, c’est par ça que j’ai dit qu’il y a un problème de légitimité. » De toute évidence, note le leader de l’UFC, « Nous sommes toujours membres de l’opposition républicaine et jusqu’à preuve du contraire j’assume la fonction de porte-parole de l’opposition républicaine, jusqu’à ce que consensuelle ment on désigne un autre leader pour jouer ce rôle au sein de cette entité politique. »

On attend de voir

Jeanne Fofana, Kababachir.com