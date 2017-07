Makanéra sur la création du FAD : le budget du CFO en filigrane

La création du Front de l’alternance démocratique (FAD) au sein de l’opposition républicaine déjà fragilisée avec le départ d’autres partis alliés alimente encore la chronique. Derrière cette option, se cache une sorte de frustration liée au budget du chef de file de l’opposition.

Même si Makanéra Kaké, lui estime que non. Avant de se raviser tout en précisant que : « Ce n’est pas une subvention de partis politiques, mais un budget alloué au chef de file de l’opposition. » De toute évidence, « Je ne croyais pas que cette opposition tomberait plus bas pour se disperser à cause du budget alloué au chef de file de l’opposition.

Pourtant rappelle-t-il à Guinée time, « J’ai écouté Mouctar, Jean-Marc Telliano, Aboubacar Sylla, le porte-parole de l’opposition, chacun a défini clairement sa position au budget du chef de file de l’opposition. » Makanéra, pour jouer les rassembleurs tranche: « L’essentiel pour moi est de me battre pour une alternance en Guinée. Parce que nous nous battons pour le respect des lois et de la démocratie dans notre pays. Si nous tous, nous nous battons pour contribuer à la réalisation de cette ambition qui est noble, il n’y a pas problème. »

On comprend quand même la peine qui habite l’ensemble de l’opposition républicaine, au moment même où Alpha Condé a menacé d’éteindre les opposants. La manœuvre est en cours…

Jeanne Fofana, www.kababachir.com