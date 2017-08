Macron et la démographie en Afrique: la réponse de Niamey !

Si toute l’Afrique a opté pour le silence coupable, suite à la sortie fracassante du président français à propos de la démographie galopante en Afrique, Niamey, à travers son Premier ministre a répondu à Emmanuel Macron.

« La démographie au Niger constitue une vraie préoccupation, et j’ai trouvé des éléments justifiés dans ce qu’il a dénoncé. Mais nous sommes là dans un domaine où l’on peut faire des annonces qui peuvent… Disons que c’est un domaine assez particulier pour nous. Nous préférons l’aborder dans le contexte qui est le nôtre. Parce que je pense qu’il est difficile que, de loin, on puisse savoir exactement comment les choses vont évoluer. Nous avons, ici, nous-mêmes pris conscience de cette préoccupation et nous sommes en train de lui chercher des solutions localement », se lâche BrigiRafini, Premier ministre du Niger, sur RFI.

Avant d’ajouter : « Je pense que nous avons une perception différente, peut-être, de ce point de vue. C’est vrai que nous avons un travail important d’information et de sensibilisation – que nous sommes en train de mener -, mais de là à le qualifier de « problème civilisationnel », je pense que c’est un peu trop fort quand même.Macron appréciera, lui qui avait déclaré que : « Quand des pays ont encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien ».

BrigiRafini, en lieu et place de certains présidents africains a tranché dans le vif. Il va de soi, car, le Niger a un taux de natalité très élevé. Des experts parlent de de 6 à 7,5 enfants par Nigérienne. Ceci pourrait bien expliquer cela. Même si Macron semble avoir manqué d’habileté.

Jeanne Fofana, Kababachir.com