Macky Sall à Alpha Condé : « Si vous voulez du Sékou Touré – Senghor, je suis prêt »

Entre le Chef de l’Etat du Sénégal, Macky Sall et Alpha Condé, le Président de la Guinée, c’est la guerre froide depuis des années. Et ça prend de plus en plus de l’ampleur, si l’on se fie aux informations données par nos confrères de senemedia.

Tout a commencé il y a quelques années, lors des élections en Guinée. Alpha Condé accusait alors le régime de Macky Sall de rouler pour Cellou Dallein Diallo qui venait souvent au pays de la teranga pour y tenir des réunions avec ses partisans et sympathisants.

Ensuite la fermeture des frontières entre la Guinée par le Sénégal, lors de l’épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, avait encore irrité plus le président Guinéen. Lui qui était dans tous ses états, avait alors laissé entendre que c’est eux qui nourrissaient le Sénégal, voila que Macky Sall leur ferme les frontières. Suffisant pour lui de relever les hostilités au point de créer un incident diplomatique.

L’affrontement s’est prolongé en dehors des territoires des deux Etats. Les deux hommes se sont livrés en véritable guerre froide dans le cadre d’une bataille d’influence en Guinée Bissau. Alpha Condé avait alors tenté de démettre le premier ministre Bissau Guinéen. Mais le Sénégal a pesé de tout son poids sur la balance pour faire avorter le dessein du Président Guinéen.

Pour prendre sa revanche, Alpha Condé s’est engagé résolument à défendre Yahya Jammeh au moment où le Sénégal remuait ciel et terre pour obtenir le départ de Jammeh et l’installation de Adama Barrow. Lui qui est accusé de vouloir briguer un troisième mandat, pense sans doute que le Sénégal va aussi combattre sa candidature.

Alpha Condé qui ne s’avoue toujours pas vaincu, a tenté d’humilier le Chef de la diplomatie Sénégalaise,Mankeur Ndiaye lors du dernier sommet de l’Union Africaine.

Mais, les relations entre Macky Sall et Alpha Condé se sont empirées du fait que le Président guinéen est en train de financer des opposants sénégalais pour leurs aider à arriver à bout de l’actuel régime. Alpha Condé aurait apporté des financements occultes allant de 100 millions de Fcfa à 1 milliards à de nombreux responsables politiques de l’opposition. Mais Macky Sall ne souhaite pas se laisse faire.

Mis au courant des manœuvres de son homologue guinéen, le Président Macky Sall aurait évoqué la question face à Alpha Condé alors qu’ils étaient en Allemagne, il y a quelques jours. Il aurait soutenu à l’endroit de Condé : « Si vous voulez du Sékou Touré – Senghor, je suis prêt ». Des propos pleins de menace si on se rappelle des relations entre Sékou Touré et Léopold Sédar Senghor.

Sources : http://www.keppar.com