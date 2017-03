L’UFDG vue par Baidy Aribot : un parti aux «violences perpétuelles »

Baidy Aribot n’est pas du tout tendre avec l’UFDG. Les frictions sont montées d’un cran avec les heurts enregistrés samedi dernier à Matam entre militants de Dalein et ceux de Sydia, tous retrouvés dans la même Commune. Il n’en fallait pas plus pour qualifier, vouer aux gémonies l’UFDG. Le député UFR était sur une radio locale il s’est attaqué à tout. Ces propos rapportés par des confrères en disent long sur les fâcheries.

Pour le député de Kaloum, l’UFDG est en train de se donner une image, celle « des déclarations belliqueuses et bellicistes de ses responsables. Ce sont des appels à la manifestation de rue, ce sont des conflits permanents avec la justice, c’est sont des problèmes liés à des violences perpétuelles. » Il a dénoncé aussi les « graves problèmes à l’interne » de l’UFDG. Un parti qui est, selon lui en train de s’écrouler. « C’est un éléphant aux pieds d’argile », conclue-t-il. Pourtant, reconnait-il, ce parti était organisé au départ et suscitait beaucoup d’espoir, structuré en terme de mobilisation.

On n’a pas encore de réaction du côté de l’UFDG, mais, on présume qu’elle ne va pas tarder. On aiguise les langues pour mieux verser la bile. Ainsi va l’opposition. A la grande joie du pouvoir.

Jeanne Fofana,www.kababachir.com