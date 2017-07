L’opposition républicaine dévoile son agenda des manifestations

Au terme d’une plénière tenue ce jeudi au QG de l’UFDG, l’opposition républicaine a annoncé une série de manifestations sur les voies publiques.

Cette initiative des opposants vise à accentuer la pression sur le pouvoir pour obtenir l’application de l’accord politique du 12 octobre, qui a connu un retard considérable.

Tout d’abord, l’opposition fixe la date des manifestations au 02 Août prochain, pour dénoncer le retard accusé dans l’application de l’accord de 12 octobre et exiger son application dans les meilleurs délais. Mais avant cette date, les opposants d’Alpha Condé vont sillonner d’abord les Communes de Conakry pour expliquer aux populations le bien fondé de cette série de manifestations et appelé ses militants à une forte mobilisation

Dans cette série de manifestations, les opposants seront à d’abord à Kaloum le 16 juillet avant de se rendre à Matoto le 22 juillet et à Ratoma le lendemain.

Au cours de cette rencontre, on note l’absence de Mouctar Diallo des NFD, Aboubacar Sylla de l’UFS et Jean Marc Télinano du RDIG Ces leaders de l’opposition ont décidé d’unir leurs forces pour former une alliance électorale, en prélude, des prochaines consultations électorales.

Mariam Diallo, Kababachir.com