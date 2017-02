Ligue Africaine : Le HAC se qualifie en 16ème de finale dans la douleur

C’est dans un stade du 28septembre chauffé à blanc que les poulains d’Antonio Souaré ont décroché leur ticket de qualification pour le prochain tour.

Auparavant une minute de silence a été observé avant l’entame du match en la mémoire de notre regretté Momo Wandel Soumah, ancienne gloire de du football guinéen décédé la dernière à Conakry dès suite d’une crise cardiaque.

C’est le Horoya qui se montrera très dangereux dans le camp de L’US Gorée avec domination nette.

39ème frayeur au stade du 28septembre car les visiteurs vont cueillir à froid le Horoya sur une erreur du défenseur Ibra.

Aminata condé,Moussa Gueye va ouvrir les hostilités pour l’US Gorée. 1-0

Les deux équipes regagnerons les vestiaires avec cet avantage de L’US Gorée.

À la reprise de la seconde période fouettée dans leur orgueil les poulains de l’entraîneur Victor Zwenka occuperont les différents compartiments de la pelouse et Boniface Haba entré en seconde période trouvera le chemin des filets pour le club de la banlieue 1-1

Poussé par un public acquis à sa cause le Horoya accentuera sa domination dans le camp de L’US Gorée et à la 71ème minute le Horoya obtiendra un penalty du coup le portier Niass de l’US Gorée sera expulsé et cela permettra au Rouge et blanc du Horoya d’inscrire un second but qui sera transformer par le meilleur buteur de ligue1 de la dernière saison dernière Kilé Bangoura à la 80ème.

Voyant filer leur qualification dans cette ligue Africaine des champions les sénégalais de L’US Gorée jèteront toutes leurs forces dans la bataille mais à l’arrivée c’est le Horoya AC qui se qualifie pour le prochain tour et se déplacera dans deux semaines dans la capitale Tunisienne pour sa prochaine rencontre contre l’espérance de Tunis.

Ibrahima Diallo