L’écrivain guinéen Thierno Monènembo distingué

L’écrivain guinéen Thierno Monénembo a été distingué jeudi 22 juin 2017 par l’Académie française, qui lui a décerné le prestigieux Grand prix de la francophonie.

Auteur d’une douzaine d’ouvrages, la plupart édités au Seuil, dont « Le Roi de Kahel » qui lui a valu le prix Renaudot, Theirno Monénembo, 69 ans, grande voix de la littérature africaine, possède un style unique alternant gravité et légèreté.

Né en 1947 en Guinée. En 1969, il s’exile pour le Sénégal d’abord puis en Côte d’Ivoire, avant de gagner la France en 1973, où il a fait une thèse de biochimie.

Lauréat du prix Renaudot en 2008, il a été distingué jeudi par la plus prestigieuse récompense de l’Académie française, le Grand prix de la francophonie.

Lauréat du prix Renaudot en 2008, il est l’auteur du « Terroriste noir » récit sur la vie d’Addi Bâ, un Peul de Guinée, aussi héros de la Résistance française, membre du premier maquis des Vosges et fusillé par les nazis en 194.

Thierno Monénembo est également connu pour avoir dénoncé le silence de la communauté internationale après le massacre de plus de 150 civils par les forces de défense et de sécurité guinéennes, en septembre 2009 au stade de Conakry.

« La Guinée se meurt, le monde a le droit de le savoir, le monde a le devoir de s’en indigner. Les Guinéens méritent la compassion des autres nations », avait écrit l’écrivain dans une tribune publiée par Le Monde affirmant que« la Guinée se meurt, et il y a cinquante ans que cela dure : cinquante ans d’indépendance, cinquante ans d’enfer ! ».

Abdoul Wahab Barry, Kababachir.com