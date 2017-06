Les leçons de Bantama à Alpha, Boureima et Cie

On pourrait certainement mettre ces leçons de gouvernance au compte de la panique qui saisit actuellement le parti au pouvoir, à la veille même des manifs politiques programmées par l’opposition républicaine. En effet, Bantama Sow, ce samedi est allé dans tous les sens. Il a dit tout. Avant de se mettre le doigt dans l’œil. Il donne des leçons à son mentor Alpha Condé, au ministre Boureima Condé et bien d’autres députés impliqués dans le dialogue politique inter guinéen.

Se muant en chef de l’Etat, Bantama, avec sa folie de grandeur lance : « Je demanderai au Président de l’Assemblée nationale, l’honorable Kory Kondiano de revoir les textes de loi dans ce pays. Celui qui brûle un pneu dans le goudron doit être sanctionné. Celui qui jette de l’huile sur le goudron n’est pas un ami de la Guinée plutôt un ennemi de la Guinée. C’est pourquoi le ministère de l’Administration du territoire qui doit gérer les partis politiques, doit gérer ces manifestations de commun accord avec le ministère de la sécurité. »

Une rengaine en somme qui n’a jamais dissuadé les opposants. On a vu à un moment donné Nantou Chérif se bomber le torse pour mater les marcheurs. On a vu MalickSankhon et ses Chevaliers de la République, brandir le glaive de la vengeance, cela n’a aucunement pas fait baisser les ardeurs des militants de l’opposition. Ce n’est donc pas, des menaces et des interpellations faites qui sauront faire plier les uns et les autres. Même Alpha Condé a parlé de la Loi anti casse. Rien n’en a été. Et lui, c’est le chef de l’Etat.

Bantama Sow, remâche, ressasse, dépoussière des joutes déjà anéanties par Dalein et compagnies. Il se ridiculise en rappelant aux opposants leurs devoirs. « C’est vrai que c’est un droit de manifester, mais à chaque fois qu’un parti politique veut manifester, il doit déposer une demande dûment signée à la mairie ou au gouvernorat accompagnée de cinq noms. »

Jeanne Fofana, Kababachir.com