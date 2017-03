    LE PLÂTRAGE MINISTÉRIEL 

ALPHA, Le Professeur prestidigitateur que la communauté internationale nous a imposé ,s’est livré à son jeux favoris: la manipulation, la fuite en avant, le dénie de la réalité.

Il n’est jamais en faute, Il a la solution à tous nos maux, son seul problème c’est que les fautes, les problèmes ,nos maux c’est lui. Cela Il ne peut pas le savoir et nul n’ose irriter notre Bokassa nouveau.

Des ministres viennent d’être limogés, parce qu’il y’a eu grève dans leur secteur. Il procède donc à un remaniement de circonstance croyant résoudre un problème de politique publique mal élaborée , par un changement de ministres en charge des secteurs objets de troubles . La logique voudrait que ce soit le Gouvernement qui soit renvoyé avant son probable renvoi par le peuple souverain . CELA VA ARRIVER, car Le peuple reste souverain et plus fort que l’armée .

Fidèle à sa gouvernance loufoque, Il remplace :

Les deux ministres KOUROUMA par deux autres de la même ethnie il se dit que les malinkés ne s’en offusqueront pas. Alpha est tout simplement un faux leader sans charme ni compétences intrinsèques

Tous les Guinéens qui connaissent Billy qui vient d’être nommé à la fonction publique savent qu’il est sérieux et compétent, Il serait burkinabé ou de Baro ,cela ne dérange pas. Le drame du camarade Professeur, c’est lorsque dans un département comme l’enseignement pré-universitaire, Il nomme un directeur communal à la tête du ministère pour coiffer ceux qui, hier étaient ses chefs ,ses inspecteurs de l’enseignement, brefs ses supérieurs dont Il trouvera les rapports et autres appréciations sur sa personne, archivés dans son cabinet . C’est une pantalonnade contre-productive car le ministère de l’éducation est un ministère à échelle et grade qui gère l’une des fonctions régaliennes les plus contraignantes de l’état. Jules Ferry ,le plus célèbre Ministre en charge de l’éducation que la France connu dans son histoire celui qui fut « l’organisateur de l’enseignement, le Grand-maître de l’université » proclamait Le 10 avril 1870 au cours d’une conférence au profit de la société pour l’instruction : » Je me suis fait un serment :entre toutes les questions, entre toutes les nécessités du temps ,entre tous les problèmes, j’en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j’ai d’intelligence, tout ce que j’ai d’âme, de cœur, de puissance physique et morale: c’est le problème de l’Education«

Jules Ferry était professeur, avant d’être Ministre de l’instruction publique .

Notre président professeur devrait s’en inspirer et ce serait plus exaltant pour lui d’avoir en charge l’éducation comme ministère au près du président de la république que de s’attacher le ministère de La Défense ou la LONAGUI ,toutes ces structures à fric qu’il administre en directe sans intermédiaire.

En nommant donc à un poste aussi stratégique et sensible, avec une telle légèreté de choix, il instaure ainsi le désordre à la place de l’incompétence du prédécesseur. La suite nous édifiera….

À l’environnement Alpha condé insulte l’intelligence des Guinéens et s’en moque. Il limoge Mme Christine Sagno, Il l’a fait remplacer par son chef de cabinet ,Madame Aissatou Baldé une sœur de la forêt quitte et une autre du Fouta est promue. Une femme remplace une femme. Mais là où Alpha montre sa légèreté et son manque de bienséance, Il nomme, celui qui était le secrétaire général du ministère, ministre conseiller à la présidence. En fait le ministère est transféré à la présidence et confié à son homme de confiance. Ce sera lui le vrai ministre. Son jeu d’enfant relatif à la gouvernance bordélique ne le gêne pas car son objectif est atteint c’est d’être le ministre de tout. La nouvelle ministre ,qui était déjà chef de cabinet du nouveau vrai ministre qui migre au château pour rejoindre la bande des bras cassés, se contentera du titre et pourra se brancher sur Novelas TV pour passer son temps comme beaucoup de chef de service dans nos départements. Bravo Alpha maitre es sciences en casting . IL VEUT FAIRE DU SEKOU TOURÉ SANS SEKOU. Il se trompe d’époque et de peuple. Il sera le premier surpris.

LA GUINÉE VIT UN DRAME ! Il faut arrêter cet homme car ses décisions sont le signe d’une fin de règne tant par leur improvisation que par leur manque de sérieux. Alpha ne vit pas en Guinée et méprise totalement les Guinéens. Il ignore ,alors totalement ce qui se passe dans le pays .

Alpha l’organisateur en chef de toutes les attaques rebelles contre la Guinée.

Alpha, le complice de Compaoré et Charles Taylor dans la tragédie du Liberia Et de la Sierra Leone.

Alpha l’organisateur en chef de l’insurrection contre Lansana conté en 2007, au point de se vanter d’être à l’origine de la nomination de Kouyaté Lansana comme Premier ministre ,

Cet homme à le toupet de demander aux Guinéens de ne pas se rendre justice alors que sa justice, puisqu’elle n’existe pas en tant que institution, ne rend pas justice au nom du peuple mais sous ordre du RPG.

Lorsque la république est inexistante, lorsque l’Etat est absent et défaillant ,Il ne reste que le peuple pour se faire entendre et instaurer les valeurs de la république.

QUE ALPHA SE LE TIENNE POUR DIT ,LE PAYS VA RENTRER DANS UNE PÉRIODE DE CONTESTATION ET DE DÉSORDRE POUR LE CHASSER ET INSTALLER LA DÉMOCRATIE .

TAMBOURA B.