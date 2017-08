Lansana Kouyaté dénonce ‘’une situation politique dégradée’’

« Vous savez très bien que c’est une situation qui se densifie de jour en jour. Elle se complexifie de jour en jour. Une situation qui, au total, n’est pas du tout reluisante. Au contraire, c’est une situation politique dégradée. » Lansana Kouyaté accordait ainsi une interview à notre partenaire Nouvelles de Guinée. Il dit ici ce que tout le monde dénonce à tout-va.

L’agacement et la lassitude se lisent partout. Les opposants, excédés restent divisés et chacun fait ses griefs de son côté. Les plus audacieux battent le pavé. Pour sa part, Lansana Kouyaté dénonce d’abord le manque d’adresse de ses pairs, car, « Ils ont donné raison à ce que le PEDN avait dit depuis longtemps. On avait dit de ne pas arrêter ces marches. On l’a dit et on a insisté. Surtout qu’on avait commencé avec des pertes humaines, avec des dégâts matériels, avec beaucoup de difficultés, d’endurance. Chaque membre de l’opposition a pris son lot d’endurance et de difficultés. Ce n’était pas le moment où il fallait lâcher. Ils l’ont fait sans notre avis. Et nous les avions prévenus qu’ils allaient être, un jour, obligés de revenir à la marche. »

Il précise tout de même que le PEDN ne s’oppose pas à ces marches et d’ailleurs, « On les encourage. Mais, avec nous, qu’est ce qui va nous garantir qu’on va tenir jusqu’au bout? Voilà la difficulté. Puisque, c’est sine die que les premières marches ont été arrêtées. Alors, que le PEDN n’était même pas informé », regrette tout de même Lansana Kouyaté.

Beaucoup d’interrogations restent encore sans réponse : « L’ordre est venu d’où? Qui a influencé? C’est là où la faiblesse de l’opposition a commencé. Malgré les alertes que nous avions sonnées, on n’a pas été écouté. Voilà qu’on repart encore à la case-départ. » Et jusqu’à quand ? Aboubacar Sylla avait dit jusqu’à la satisfaction de l’ensemble des revendications. La réalité est pourtant tout autre.

