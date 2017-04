Lamine Kaba du FIDEL soutient Maturin

Le Gouverneur de la ville de Conakry est manifestement apprécié par le président du FIDEL. Mohamed Lamine Kaba n’est pas allé par le dos de la cuillère. Selon lui, Maturin Bangoura fait un excellent travail par rapport à ses nombreux prédécesseurs.

Il en veut pour preuves: toilettes publiques à Madina, embellissement des ronds point de Conakry. Le FIDEL ne se limite pas là. Il apprécie tout aussi ces grillages qui empêchent les piétons à traverser l’autoroute et du coup d’éviter des accidents. Du coup, « C’est une bonne une inspiration de Maturin ».

S’agissant de la mise en place de la Police verte Mohamed Lamine Kabatrouve très opportun de s’occuper des ordures physiques et autres encombrants. Il regrette néanmoins la disparition des calabraises qui faisaient leur boulot sous Conté. « On voyait peu d’ordures. » Et de dégainer : « L’Etat est défaillant et incapable. C’est décevant. Tous ceux qui avaient voté pour Alpha sont déçus et même ceux qui ne l’ont pas fait avaient de l’espoir.»

Cette sortie du FIDEL intervient au moment même où la gestion des ordures fait beaucoup de débats. Conakry est sale et ploie sous des immenses montagnes d’ordures. La Décentralisation, le Gouvernorat, les Mairies et enfin le Génie militaire. Plus personne n’a pu faire face au phénomène. Triste !

Jeanne Fofana, Kababachir.com