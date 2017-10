L’Ambassadeur de la République Populaire de Chine fait don de 10 ordinateurs à la Section Guinéenne de l’UPF

Conakry, 20 oct. (AGP) – L’Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Guinée, M. Biang Jianqiang vient de faire un don de dix (10) ordinateurs portables et bureautiques à la Section Guinéenne de l’Union de la Presse Francophone (UPF-Guinée) dans le cadre de son appui à la tenue des 46èmes Assises de l’UPF, prévues à Conakry, du 20 au 25 novembre 2017.

Après avoir reçu le don, le Secrétaire général adjoint de la Section Guinéenne de l’UPF, Jean Pierre Ouendéno, a au nom de son président déclaré : « Il y a deux semaines que nous avons été reçus en audience par l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine, Biang Jianqiang. Une audience au cours de laquelle nous avons échangé avec lui sur la tenue des ces Assises. A cette occasion, le diplomate chinois a réitéré sa ferme volonté à accompagner la Presse guinéenne. C’est à ce titre que la Section Guinéenne de l’UPF, vient de recevoir de M. l’Ambassadeur, ce don de dix ordinateurs portables ».

Pour lui, ce don témoigne, à n’en pas douter, l’excellence de la qualité de la coopération liant les deux pays ; une coopération qui remonte à l’aube de notre indépendance.

« Au-delà du don, l’UPF-Guinée est plus que marquée par la diligence avec laquelle, la parole a été liée à l’acte », a fait remarquer M. Ouendéno.

Poursuivant, Jean Pierre Ouendéno a tenu à vivement remercier la République Populaire de la Chine et son Ambassadeur. Avant de remercier le président de la République, le Pr Alpha Condé pour avoir accepté que la Guinée abrite pour la première fois de son histoire, un tel évènement qui doit réunir plus de 350 journalistes et responsables de l’espace Francophone.

Enfin, le Secrétaire général adjoint de la Section Guinéenne de l’UPF, Jean Pierre Ouendéno a saisi l’occasion pour inviter les autres ambassades, institutions, opérateurs économiques et personnes de bonnes volontés, à emboîter le pas de l’Ambassadeur en Guinée afin que les Assises soient couronnées de succès.

AGP/20/10/017 – MKC/JPO