Labé: un trentenaire fusillé par des jeunes inconnus

Très tôt le matin du mercredi 08 mars 2017, un jeune âgé de trente ans a reçu des balles dans le Quartier Fadi secteur Boussra.

Mamadou Hadi Diallo explique sa mésaventure: « Je suis sorti de la maison à cinq heure et trente minutes pour me rendre à la carrière de sable à Hakkou Tiandy où j’ai des ouvriers qui travaillent en mon compte, arrivé à Fadi au secteur Boussra trois jeunes sont sortis devant moi l’un a tiré sur moi je suis tombé, les balles m’ont touché au dos, à la tête et au niveau de l’avant bras mais comme je n’ai pas perdu conscience. Je me suis relevé vite pour me réfugier chez Eladj Oury Fadi, ce dernier m’a reconnu et a appelé ma famille pour l’informer ensuite il m’a déposé à l’hôpital régional de Labé. »

A l’hôpital, c’est Docteur Sekouba du service de la tromathologie qui l’a reçu pour les soins primaires:

« C’est vrai nous avons reçu ce matin à six heures précise un jeune de Konkorein âgé de trente ans, marié d’une femme et père d’un enfant. Après avoir fait la radio, nous avons trouvé que c’est effectif il a reçu des balles a trois niveau de son corps. Nous avons enlevé les balles et par la grâce d’Allah nous

pouvons le traité ici, en tout cas sa vie n’est pas en danger. »

Aux dernières nouvelles l’affaire se trouve dans les mains des services de sécurité et les enquêtes ont déjà commencé. Affaire à suivre !

Alpha Boubacar kessema Diallo, correspondant kabanews à Labé