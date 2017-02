Labé : parents d’élèves et élèves contre les congés forcés

Le ministère de l’enseignement pré-universitaire et celui de la formation professionnelle et technique de l’emploi et du travail viennent ont décidé de donner un congé forcé de deux semaines aux élèves. Selon ces ministères, cette mesure c’est pour les permettre de déployer les enseignants nouvellement recrus dans les inspections de l’éducation du pays. Une décision décriée par bon nombre de parents d’élèves et élèves que beaucoup considèrent être une perte pour les apprenants.

Alpha Diallo trouve inadmissible un congé qui n’est pas prévu par le calendrier scolaire : « Vraiment de ma part, je ne vois pas une importance de cela. Donner aux enfants dix à treize jours de congé sans rien c’est inacceptable. Ils viennent de rentrer des congés de fin d’année, cela va les désapprendre et ça permet aussi aux enfants d’être délinquant.» Grommelle-t-il.

Pour sa part, Sekou Koumbassa s’inquiète pour les candidats aux différents examens nationaux : « On ne peut pas donner un congé de treize jours à un candidat qui n’a pas vu la plus grande partie de son programme. Comment est-ce que lui, il pourra s’en sortir si toutefois, le sujet tombait sur une leçon qu’il n’a pas vu ? s’est-il interrogé. Pour la majorité des élèves interrogés , ces congés vont jouer sur leur éducation.

Ousmane Ngniasse éléve en classe de 7 e année plaide pour une résolution rapide du problème : « Nos responsables doivent trouver vite une solution pour que nous soyons dans les classes ». Et Ibrahima N’diaye de renchérir : « Ces congés sont une perte pour nous. On doit pendant ce temps lire nos leçons cesser de jouer et travailler dur parce que un jour viendra tu seras obligé de travailler pour toi-même. »

Plusieurs personnes se demandent si c’est juste pour combler le manque d’enseignants ou si c’est pour contre carré les mouvements de grève en perspectives! Les prochains jours nous édifieront.

Alpha Boubacar Kessema Diallo, correspondant kabanews à Labé