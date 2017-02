Labé : lancement des travaux de rénovation de la mosquée de Douka Gnogueyabhé

Dans la sous-préfecture de Diari a eu lieu ce lundi 06 février 2017, le lancement des travaux de rénovation de la mosquée de Douka Gnogueyabhé. Cette cérémonie religieuse a mobilisé une foule venue tant du pays profond que chez les voisins.

La mosquée de Douka Gnogueyabhé est l’une des plus vieilles mosquées de la Guinée, elle fait partie de huit (8) premières mosquées du foutah Djallon. El hadj Souleymane Diallo est l’un des notables du dit District : » Cette mosquée est l’une des plus vieilles mosquées du foutah diallon . Elle a été créé par Thierno Ibrahima Gnogueyabhé communément appelé Thierno mô Douka qui est le fondateur de ce village. A cette époque c’est à Timbo qu’on demandait l’autorisation de construction d’une mosquée. Ce là-bas que le cheikh a déposé sa demande qui fut agréé par l’Imâm de Timbo. Cette mosquée a été créée le même jour que la mosquée de Karamoko Alpha mô Labé. »

Selon l’ingénieur Moustapha Diallo, le coût global de cette activité est estimé à un milliard huit cent millions de nos francs : » Le coût global de la construction de la mosquée est estimé à un milliard huit cent millions francs guinéen pour six cent places. Deux cent pour les femmes à l’étage et quatre cent pour les hommes. Le délai d’exécution est estimé à environ cinq à six mois si les matériaux ne retardent pas.. »

Prenant part à la cérémonie, le gouverneur de région Sadou Keita se dit heureux d’avoir participé à cet événement cultuel : » ça me fait vraiment plaisir de participer à ces organisations religieuses, car l’islam c’est la religion de la paix, de l’amour et de la solidarité. Je remercie beaucoup les ressortissants de Douka Gnogueyabhé qui ont eu l’initiative de reconstruire la mosquée de leurs ancêtres. »

Cette cérémonie religieuse a connu la participation de plusieurs cadres de la préfecture, les députés élus à l’uninominal de Labé et Lelouma ainsi que des distinguées personnes. Des bénédictions du Cheikh de Koula ont marqué l’épilogue de la cérémonie.

Alpha Boubacar kessema Diallo, correspondant kabanews à Labé