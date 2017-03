Labé : comment fonctionne le centre épidémiologique en période de rougeole ?

Pendant que notre pays, la Guinée est sous épidémie de rougeole, l’on se demande dans quel et à se trouve le centre épidémiologique récemment bâti à l’hôpital régional de Labé?

Selon Docteur Mamadou Houdi Bah directeur régional de la santé qui rappelle d’abord les circonstances de sa construction : « Vous vous rappeler quand on avait des maladies sous surveillance ou des maladies à potentiels épidémiques on avait des difficultés de les prendre en charge. C’est dans ce cadre que l’État a mis notre disposition un CTEPI qui est actuellement fonctionnel mais comme normalement, il ne fonctionne que quand il y a une épidémie, nous avons réservé un pavillon pour le cas de méningite, rougeole et les cas des éventuelles tétanos qui arrivent »

Poursuivant, Il émet des réserves: » nous ne souhaitons pas que ce centre soit remplit des malades parce que s’il est remplit des malades ce n’est pas bon pour la population. Le centre épidémiologique est là pour des préventions et des précautions, en cas d’épidémie on ne vas pas se demandé où envoyé notre malade. Il est fonctionnel, équipé, il y’a du personnel et tout ce qu’il faut pour prendre en charge une épidémie. »

A rappeler que pour le moment c’est un seul cas de rougeole qui est confirmé dans toute la région de Labé à en croire les autorités sanitaires.

Alpha Boubacar kessema Diallo, correspondant kabanews à Labé.