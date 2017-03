Labé : Fierté et joie après le lancement des travaux de réfection du pont de Safatou

Les travaux de réparation de la partie affaissée du pont du quartier Safatou 1, sur la nationale Labé Conakry, ont été lancés ce lundi 20 mars 2017. Pour une durée de deux mois, l’entreprise chargée d’effectuer les travaux aura comme première tâche de faire une déviation.

Le Préfet de Labé Elhadj Safioulaye Bah qui a présidé la cérémonie, explique. << A partir de ce lundi, les travaux vont commencer, ils vont d’abord faire la déviation et ensuite quand la déviation sera faîte, cassé le pont et dans un délais de deux mois au plus tard, le pont sera terminé. C’est une entreprise installée à Conakry mais dont le directeur est de Labé, ce qui m’amène a croire que lui même pour l’histoire fera en sorte que ce pont soit bien fait>> a laissé entendre le préfet.

Monsieur le préfet n’a pas manqué de demander la franche collaboration des usagers pour faciliter les travaux de réparation.<<Ce que je demanderai justement d’abord à tous les usagers, c’est de respecter les travailleurs, de rouler doucement à partir de la station, de comprendre les dangers qu’ils feront courir à ceux-ci, si toutefois, ils arrivent là-bas à grande vitesse.>>

Le Secrétaire général du syndicat des transports et mécanique général, Elhadj Maladho Zawia Diallo dit être content de la réparation de ce pont.

Plusieurs riverains et usagers ont manifesté leur joie, mais certains se demandent, si cette échéance de deux mois sera respectée.

Alpha Boubacar Kessema Diallo, correspondant Kabanews à Labé