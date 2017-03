Labé : Les femmes célèbrent autrement le 08 mars

Placée sous le thème: «construire des alliances pour favoriser l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes dans un monde de travail en mutation», la fête internationale des femmes a été célébrée mercredi 08 Mars 2017, dans la Région Administrative de Labé précisément à l’ENI-CFP.

*Vive les femmes, à bas les viols , on en a mare « . C’est avec ces slogans qu’une centaine des femmes partant de la préfecture ont rallié l’amphithéâtre de l’ENI-CFP de Labé où un mémorandum a été lu par Yayé Aissata Diallo chargée de communication de l’ONG ADEF.

« Traditionnellement ce sont des simples activités de réception qui sont organisées pour magnifier cette journée solennelle, mais cette fois-ci, nous avons décidé d’emprunter un chemin différent à travers cette marche pour faire entendre nos revendications, et ainsi espérer l’amélioration de la situation désolante, dérisoire et inquiétante des femmes et filles de Labé. »

Ainsi, Kadiatou Bailo Soumano chargée des questions féminines et de l’enfance à la préfecture de Labé a dans son discours remercié les participants : « Chers invités, braves femmes de Labé c’est avec un cœur remplit de joie que je prends la parole au nom de toutes les femmes de Labé pour vous saluer et remercier de votre présence pour donner un éclat particulier à cette fête des femmes. »

Le préfet de Labé Eladj Safioullaye Bah a promis aux femmes d’être à leurs dispositions pour tout besoin : « A toutes les femmes et filles de Labé, rassurer vous que nous sommes avec vous et nous sommes à votre disposition pour tous vos besoins. Que DIEUX bénisse toutes les femmes, qu’Il vous protège ».

Le Gouverneur Sadou Keita absent, a été représenté par son Directeur de cabinet qui est revenu sur l’historique de 08 mars : » Cette journée est issue de l’histoire des luttes féminines menées sur tous les continents. En effet, la journée internationale des femmes est apparue au début du 20 ème siècle dans le contexte des mouvements sociaux, depuis, elle a pris une dimension internationale dans les pays développés tout comme dans les pays en développement. Ce n’est qu’en 1977 que les nations unies officialisent la journée en invitant tous les pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. «

Des sketches et poèmes ont conclu la cérémonie aux environs de 17 heures.

Alpha Boubacar kessema Diallo, correspondant kabanews à Labé