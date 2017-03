Labé: un cas de rougeole signalé dans le Centre-ville

C’est officiel depuis le mardi 28 février 2017, la république de Guinée est sous épidémie de rougeole, selon la déclaration du ministère de la santé.

Notre correspondant régional a rencontré les autorités sanitaires de Labé pour la cartographie de la maladie et les dispositions prises au niveau local.

Déjà, plusieurs préfectures ont été touchées et dont certaines en surveillance. Docteur Mamadou Houdi Bah est le directeur régional de la santé de Labé : « Treize préfectures sont déclarées en épidémie ce sont Guekedou, N’zerezkoré, Coyah, Matoto, Ratoma, Dubreka, Matam, Kaloum, Kindia, Dixxin, Forekaria, Siguiri et Boffa. Maintenant, il y a douze autres qui sont en alerte ce sont Koundara, Boké, Labé, Mamou, Fria, Kankan, Dalaba, Kouroussa, Beyla, Kissidougou, Lola et Yomou «

Pour le cas spécifique de Labé, le DRS explicite: » Pourquoi Labé est en alerte? Vous savez la préfecture de Pita et Dalaba sont déjà touchées et la rougeole est une maladie très contagieuse et la ville de Labé est très proche de Pita et Dalaba et la population se déplace c’est pourquoi à Labé on a déjà enregistré un cas de rougeole, mais ce cas aussi vient de Conakry. Pour le moment ce le seul cas confirmé mais cela ne veut pas dire que nous sommes complètement protégés. «

Dans quelle circonstance peut-on parler d’épidémie dans une localité ? Docteur Houdi répond: « Dans une localité, il faut cinq cas dont trois positif, s’il y’a trois cas positif dans un village on vas déclaré ce village là en épidémie. »

Pour éviter une propagation de la maladie, des dispositions d’endiguement ont été prises : « Les dispositions prises, vous savez nous sommes en vaccination permanente, il y a la vaccination de routine qui fonctionne dans tous les centres de santé dans toutes les préfectures.

Un enfant qui est né doit être vacciné contre la rougeole au neuvième mois, d’ailleurs c’est l’occasion pour nous de demander à tous les parents de vérifier les carnets de leurs enfants si l’enfant a neuf mois de l’envoyer automatiquement au centre de santé . »

Il faut rappeler que le vaccin contre la rougeole n’est pas efficace à 100% selon les techniciens de la santé et rappeler aussi que la rougeole appartient à des maladies à déclaration obligatoire.

Alpha Boubacar kessema Diallo, correspondant Kabanews à Labé