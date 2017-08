Kourouma et Bantama repêchés : Makanera, rêve-t-il au même sort?

Il est l’un des rares leaders politiques qui soient en phase avec cette promotion qui fait tant de vagues, au moment même où l’éboulement a englouti près de dix Guinéens suite au laxisme coupable de l’Etat.

Makanera Kaké aujourd’hui opposant et autoproclamé griot de Dalein Diallo semble saliver avec le retour dans le gouvernement de ses deux frères que sont BantamaSow et Ibrahima Kourouma, ex pairs de l’équipe Saïd Fofana. Les trois se réclament être des fils spirituels du Président. Mais, ils se distinguent de par leur outrance dans le militantisme. Bantama et Makanera ont trouvé les postes suite à leurs insolences à l’endroit des opposants, notamment Dalein Diallo. Ibrahima, lui ce fut le petit d’Alpha dans certaines affaires, loin des frontières guinéennes.

En les repêchant et les remettre à flots, Alpha Condé donne de l’eau dans la bouche du griot de Dalein. Sa déclaration dans la presse locale en dit long : «Je salue et je félicite le retour de Bantama Sow. Tout le monde sait qu’il n’y a pas un grand amour entre Sow et moi, mais je l’ai vu depuis les années 90 avec Alpha Condé. Si Alpha vient au pouvoir et qu’il soit pris en otage par un groupe d’opportunistes, en mettant à l’écart le parti qui s’est battu près de 20 ans pour le mettre au pouvoir, c’est ce qui est choquant. Ce n’est pas le retour des responsables du RPG, ceux qui ont accepté de souffrir, de croire… Donc moi je salue le retour de BantamaSow et de Kourouma. Je crois que le Président Alpha condé est en train de comprendre que quand tu te bats avec quelqu’un, et que vous gagnez le pouvoir, il vous appartient tous. »

A chacun d’apprécier…

