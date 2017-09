Kindia : Miss Guinée Russie 2017 offre des cadeaux aux volontaires du vaccin « GamEvak Combi » et des produits médicaux au CREMS

En séjour de travail en Guinée, Néné Oumou Barry, Miss Guinée Russie 2017, a effectué une visite au Centre de Recherche en épistémologie, microbiologie et soins médicaux (CREMS) de Kindia, ce jeudi 07 septembre 2017. Accompagnée de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Russie en Guinée, des responsables de la compagnie RUSAL et de madame le Gouverneur de Kindia, la plus belle guinéenne en Russie a mis l’occasion à profit pour offrir des cadeaux aux personnes venues prendre les tests post-homologation du vaccin « GamEvak Combi » et des produits médicaux au personnel de santé, a constaté Guineematin.com, à travers son envoyé spécial.

Arrivée vers 10 heures 40, la délégation de la Miss Guinée Russie 2017 a chaleureusement été accueillie par le personnel du CREMS et les autorités sanitaires de la Région de Guinée. Ensuite, ce fut la visite guidée dans les différents compartiments du Centre où de larges informations ont été données par les responsables sanitaires du centre, notamment en ce qui concerne l’accueil des volontaires, le vaccin et de leur prise en charge (logement, restauration pendant la période d’observation, etc.).

Dans sa communication, Nènè Oumou Barry s’est d’abord félicitée des relations de bonne coopération qui ont toujours existé entre la Guinée et la Russie. Selon elle, c’est grâce à ces bonnes relations qu’elle a pu aller en Russie pour poursuivre ses études et participer à ce concours qui lui a permis de remporter cette couronne. « En ma qualité de Miss Guinée Russie 2017 et étudiante guinéenne en Fédération de Russie, je ne pouvais venir en Guinée chez moi sans magnifier mon soutien à cette campagne à travers cette visite que je rends aux premiers volontaires du vaccin russe contre le virus Ebola. Ces braves femmes et hommes ont compris que la meilleure façon de se protéger contre le virus Ebola est de prendre le vaccin. Je voudrais dire un grand merci à la compagnie RUSAL et à la Fédération de Russie pour cette initiative qui n’est pas une première », a-t-elle dit.

Pour sa part, madame Cissé Sarangbè Camara, Gouverneur de la région administrative de Kindia a dit sa joie pour cet acte de générosité de la Miss Guinée Russie 2017 en faveur de nos concitoyens. Madame le Gouverneur a aussi salué l’engagement de la compagnie RUSAL et de la Fédération de Russie à aider la Guinée sur le plan sanitaire. « J’ai un sentiment de satisfaction parce que depuis la présence d’Ebola dans notre pays, la Fédération de Russie, à travers RUSAL, a initié et mis en place le centre CREMS pour la prise en charge des malades. Et, aujourd’hui, la même institution a pensé à un vaccin pour d’éventuels cas, on ne le souhaite pas. Dans ce processus, il y a beaucoup de réunions qui ont été ténues, il y a des commissions qui ont été mises en place, il y a des mobilisateurs qui ont été formés. Aujourd’hui, il y a des jeunes et des femmes de tous les âges qui ont accepté de prendre ce vaccin. Kindia se réjouit vraiment d’être témoin depuis Ebola jusqu’aujourd’hui pour la remise de ces cadeaux », a dit le Gouverneur.

De son côté, Alexandre Bregadzé, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Guinée et en Sierra-Leone, a dit être content des bonnes relations qui ont toujours existé entre la Fédération de Russie et la Guinée. Le diplomate russe a promis de s’investir pour que le CREMS soit une référence dans la sous région. « Fierté pour la Russie, fierté pour la Guinée. Je m’en félicite parce que nous avons travaillé ensemble, nous avons combattu ensemble Ebola. Et, maintenant, avec cette expérience qu’on a avec ce travail extraordinaire que les experts russes et les experts guinéens ont, on va combattre toutes les maladies possibles. C’est pourquoi, mon idée, c’est de transformer ce centre en centre régional pour l’Afrique Occidentale. Et, ce que veut le professeur Alpha Condé, Président de la République, c’est de produire les médicaments ensemble pour guérir l’Afrique et toute l’humanité », a ajouté son Excellence monsieur Alexandre Bregadzé.

À rappeler que les tests post-homologation du vaccin russe « GamEvak Combi » ont été officiellement lancés en Guinée le 09 août dernier par la compagnie RUSAL et le Ministère russe de la Santé. Aujourd’hui, plus de 160 volontaires ont été vaccinés et le processus continue puisqu’il y a encore des personnes qui attendent d’être vaccinées.

