Kindia: L’hôpital de Rusal a servi de cadre pour l’installation d’un laboratoire moderne de diagnostic des maladies infectieuses

Dans le cadre du renforcement de la coopération guinéo-russe et la promotion du partenariat public-privé et en collaboration avec la société RUSAL, vient de construire un laboratoire scientifique de diagnostic des maladies infectieuses au Centre de Recherche en épidémiologis-microbiologie et des soins médicaux (CREMS) . Ce laboratoire a été inauguré hier, mercredi 15 février 2017, par les délégations des deux pays, conduites respectivement par le ministre guinéen en charge des investissements public-privé, le Dr. Ibrahima Kassory Fofana et Anna Popova, Responsable de Rospotrebnadzor avec rang de ministre.

Selon les informations recueillies sur place, ce laboratoire installé dans les locaux du centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et soins médicaux (CREMS) construit par RUSAL en 2015 pour lutter contre l’épidémie d’Ebola et l’Institut de recherche biologique de Guinée (IRBAG-Kindia) dont la création vient d’être signée par les gouvernements des deux pays, feront partie du centre russo-guinéen de recherche scientifique en épidémiologie et de prophylaxie des maladies infectieuses.

Dans son discours de bienvenue, le président de la délégation spéciale de Kindia, Abdoulaye Bah, après avoir donné la situation géographique, économique, culturelle et humaine de sa ville, a souhaité la bienvenue et un agréable séjour aux illustres hôtes en terre de Guinée et plus particulièrement à Kindia.

« Au nom des populations de Kindia nous disons grand merci aux heureux donateurs,nos populations se souviendront toujours de la Russie et de Rusal», a-t-il dit.

De son côté, Abdoulaye Yéro Baldé, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a remercié la Fédération de Russie et RUSAL, de ce geste de solidarité pour le gouvernement guinéen et particulièrement pour son Département et du Ministère de la Santé : « une fierté sans précédent, quant on mesure aujourd’hui l’immensité des besoins de nos populations en matière de santé », a-t-il dit.

Pour sa part, Anna Popova, la ministre , a dit que sur instruction du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement Russe la Société Rusal a construit cet hôpital qui répond aujourd’hui à tous les standards internationaux grâce à la bonne collaboration qui a toujours existé entre les spécialistes aucun n’est tombé malade pendant la campagne de lutte contre le virus Ebola . Pour terminer Anna POPOVA a remercier Rusal pour la construction de ce centre hospitalier à plus de 10 millions de dollars,elle s’est réjoui de l’accueil très chaleureux réservé pour elle et toute la délégation qui l’accompagne », a-t-elle rappelé.

Enfin, le Dr. Ibrahima Kassory Fofana, ministre en charge des investissements publics-privés, a, au nom du chef de l’Etat, remercié la Fédération de Russie et la société RUSAL pour cet important don avant de promettre que la Guinée et la Fédération de Russie continueront ce partenariat.

« Le Président m’a chargé de vous dire que sa volonté est de faire de ce partenariat le point d’appui pour asseoir les bases d’une coopération entre la Russie et le continent africain dont il a la charge de présider aujourd’hui (…). Le Président m’a aussi chargé de saluer la coopération avec RUSAL dont l’engagement et la solidarité n’ont jamais manqué pendant la dure épreuve de la calamité Ebola. Il me charge de demander au représentant de RUSAL de transmettre ses sentiments de gratitude et ceux des populations guinéennes envers le Président de RUSAL, son excellence Oleg DERIPASKA », a notamment dit le représentant du Président de la République à cette cérémonie.

Source: Guineematin.com