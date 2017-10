Kérouané : Des nouvelles manifestations dans la préfecture

Pour la deuxième fois depuis le passage d’Alpha Condé dans la préfecture, les jeunes de Kérouané étaient dans la rue ce jeudi 12octobre. Ils protestent contre la dégradation poussée des routes menant dans cette préfecture de la Haute Guinée.

Selon des informations en provenance de Kérouané, des émissaires du président Alpha Condé venus négocier avec les protestataires ont été refoulés.

Amadou Damaro Camara, originaire de la préfecture, faisant parti d’une délégation du RPG-Arc-ciel, déployée pour calmer les manifestants, parle des jeunes plutôt ‘’ surexcités avec des stupéfiants’’.

« Je n’ai pas échappé. J’ai été à leur rencontre. La plus part, ce sont des enfants à l’âge scolaire, apparemment, surexcités avec des stupéfiants. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans la rue », a déclaré le président du Groupe parlementaire la mouvance présidentielle.

Ainsi après Boké, Alpha Condé et son gouvernement sont dans le collimateur des populations de Kérouané, qui se disent fatiguées des promesses non tenues du Chef de l’Etat et qui exigent la réhabilitation des infrastructures routières.

Ibrahima Kourouma, Kababachir.com