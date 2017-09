Kassory et Sydia : Damaro parle de « deux coqs dans la même basse-cour »

La guerre des tranchées à laquelle se livrent – d’abord en sourdine, puis avec fracas – Sydia Touré et Kassory Fofana semble bien arranger le pouvoir. Alpha Condé observe ses deux alliés et proches en train de se tirer les cheveux sans jamais rien dire.

Du moins, en public. Voire même en privé, sinon, les deux personnalités que tout divise aujourd’hui auraient enterré leur hache de guerre. Et comme Alpha Condé ne dit rien, le parti, le RPG délie la langue, à travers Damaro Camara. Pour lui, la GPT et l’UFR sont des grands partis, ce sont des hautes personnalités qui dirigent ces partis. C’est ce qui est évident. Seulement, « Comme on le dit chez nous, c’est difficile d’avoir deux coqs dans la même bassecour. Pour le moment, pour nous, Alpha Condé est le seul coq dans la bassecour. »

L’intervention d’Alpha Condé pour calmer les ardeurs ne semblent pas concerner le député de la majorité : « Je ne suis pas à sa place. Je ne lui donne pas des ordres et je ne lui fais même pas des recommandations dans ce genre de choses. Quand il s’agit de la politique, je préfère suivre Alpha Condé. (…) en politique, je suis très discipliné derrière lui. Je sais qu’il sait faire mieux que moi et bien que quiconque d’ailleurs. »

Impitoyablement, Kassory en personne ou par personne interposée s’est attaqué à Sidya Touré, celui-ci, à travers médias interposé, ne s’est pas laissé faire. Et bonjour les révélations qui qui brisent une carrière… Kassory tente de rebondir avec ces 20 milliards USD signés au nom de la Guinée. Il reste que nombreuses surprises sont jonchées le long du chemin de ces deux proches d’Alpha Condé.

Jeanne Fofana, www.kababachir.com