Kassory, Alpha et les 3000 USD de Doussou Condé

« Il y a trois ans, je partais aux Etats-Unis, à ma demande j’ai dit au Président que l’époux de sa militante Dossou Condé est malade, il faut l’aider. Il m’a donné entre 2000 et 3000 USD pour sa contribution. Mme Doussou a rejeté cet argent. »

Ibrahima Kassory Fofana a fait cette révélation sur les antennes d’une radio locale à Conakry. Cette révélation intervient au moment même où Doussou Condé n’est pas du tout tendre avec le régime de Conakry et avec ceux qui le composent, notamment certains hauts dignitaires politiques, civils et militaires. Ainsi que d’autres faiseurs de rois qui qui écument le RPG et la Présidence de la République. Mais, pourquoi Doussou Condé a-t-elle rejeté l’argent d’Alpha Condé ? Kassory Fofana est formel : « C’est juste 3000 USD qu’il me donne ? Je n’en veux pas ! »

Elle sous-estime manifestement le cadeau. Kassory n’en demandait pas mieux : « J’ai récupéré l’argent j’ai utilisé. »Ce qui est évident, Doussou Condé a beaucoup de griefs contre Alpha Condé. Extrait : « Je critique aujourd’hui M. Alpha Condé parce que nous l’avions cru, je l’ai cru même ceux qui n’ont pas voté pour lui l’ont cru. Nous avions tous dit, non, il a les mains propres, il n’a jamais été associé à ces gabegies, et c’est un combattant qui n’a jamais accepté un poste du président Conté. Qui n’a jamais pris de l’argent avec le président Conté avec le système. Donc, on l’a cru. »

Déçue de la métamorphose que le président a faite, Doussou Condé estime qu’elle ne peut plus se taire, surtout que dans son militantisme aveugle, d’autrefois, elle a fait du tort à plein de gens. Mais, ce tort peut être réparé. En cause : « Quand je fais du tort à beaucoup de gens à cause de lui, quand je l’ai cru mais je viendrai me défendre et c’est pourquoi je suis venu demander pardon à tous ceux-là que j’ai offensé à cause de lui. »

Voilà la vérité.

Jeanne Fofana, Kababachir.co,