Kassory et les 30 mille logements : échaudé, ce proche de Condé pourra-t-il rebondir ?

Il est sérieusement échaudé suite à ses attaques contre l’UFR, une formation politique qui ne s’est pas laisser faire. C’est bien le moment choisi par demander des compte à Kassory Fofana sur les 30 mille logements annoncés mais dont aucune trace n’est encore visible, depuis l’annonce faite, d’il y a de longs mois.

« La deuxième réalisation (après celle de Plazza Diamond, NDLR) que le groupe va faire à Lambanyi notamment va s’adresser aux Guinéens à faibles revenus. Le groupe va développer un business model sur lequel on va commencer à travailler dès demain pour que d’ici trois ans, 30 000 logements soient sortis et qu’ils soient accessibles au Guinéen moyen.»

Kassory Fofana a fait exactement ce que son mentor adore le plus : annoncer et faire saliver les plus crédules. Il y a plus d’un an que cette annonce a été faite. Alpha Condé lui-même avait demandé aux ministères impliqués dans les projets de construction des logements sociaux d’approfondir les études sur les modalités financières d’acquisition des habitations sociales afin qu’elles soient accessibles aux Guinéens à revenu moyen. Ainsi, pour soulager les plus démunis, le site de Lambanyi qui a une superficie de 200 hectares verra quelque 30 000 logements destinés à 100000 personnes construits.

Seulement, après plus d’un an, rien n’a bougé et le projet reste pendant.Kassory a les yeux ailleurs : 2020, diraient d’autres. Un préalable tout de même : nuire pour se débarrasser d’adversaires les plus redoutables. Et l’UFR est là au mauvais moment et mauvais endroit. Bonjour la guerre des tranchées !

Jeanne Fofan, Kababachir.com